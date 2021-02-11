Уголовное дело об убийстве редактора районной газеты в Тульской области передали в суд

ТУЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемого в убийстве главного редактора газеты "Знамя" Узловского района Сергея Ванеева, которое произошло в декабре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

"Уголовное дело направлено в Узловский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 28-летний местный житель обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как сообщалось, Сергей Ванеев был обнаружен убитым днем 5 декабря 2020 года в одном из домов на улице 7-й Съезд Советов в городе Узловая. По версии следствия, 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему ножевое ранение грудной клетки.

Также предварительно установлено, что двадцатью днями ранее, 15 ноября, подозреваемый, который является безработным, в состоянии опьянения угнал автомобиль знакомого, на котором совершил ДТП.

Ванеев родился в 1966 году, окончил Московский полиграфический институт, с 1987 года зачислен корреспондентом в штат редакции газеты "Знамя", с 1992 года являлся ее главным редактором.