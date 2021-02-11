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В Марий Эл два человека погибли в массовом ДТП

Столкновение пяти автомобилей произошло на трассе Йошкар-Ола - Зеленодольск

ТАСС, 11 февраля. Два человека погибли и четверо пострадали в аварии с участием пяти транспортных средств в Волжском районе в Марий Эл, сообщили ТАСС в ГУ МЧС региона.

"Всего шесть пострадавших, из них двое погибших и четверо пострадали. Детей нет", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, участниками ДТП стали пять автомобилей. В региональном ГУ МВД ТАСС сообщили, что ДТП произошло на трассе Йошкар-Ола - Зеленодольск. По предварительным данным, погиб водитель и пассажир легкового автомобиля, еще два пассажира получили ранения. Кроме того, пострадали водитель и пассажир грузового автомобиля "Газель".

От пожарно-спасательных подразделений к ликвидации ДТП привлекались шесть человек и две единицы техники. По данным ГУ МЧС, авария произошла около 15:00 мск.

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