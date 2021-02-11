СК расследует хищение в банке "Югра" средств вкладчиков на 267 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует хищение средств вкладчиков в банке "Югра" на 267 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Там отметили, что, несмотря на передачу в суд уголовного дела о хищениях на 23,6 млрд рублей в отношении фактического владельца банка Алексея Хотина и троих руководящих сотрудников банка, расследование основного дела продолжается.

"СК России продолжает устанавливать обстоятельства хищения Хотиным и его соучастниками денежных средств ПАО "Банк "Югра" на сумму свыше 267 млрд рублей, - сообщили в СК. - В рамках предварительного следствия установлено, что от действий обвиняемых пострадало более 16 тыс. человек, вклады которых превысили сумму страхового возмещения".

По уголовному делу активно проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, привлечение виновных к ответственности и возмещение причиненного ущерба, сообщили в СК. Совместно с Агентством по страхованию вкладов принимаются все возможные меры для восстановления нарушенных прав пострадавших.

В Замоскворецкий суд Москвы направлено расследованное Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ уголовное дело по обвинению в растрате в отношении бенефициарного владельца ПАО "Банк "Югра" Алексея Хотина, председателя правления банка Дмитрия Шиляева, президента банка Алексея Нефедова, а также директора филиала банка в Москве Нины Черновой. По версии следствия, 23,6 млрд рублей были похищены с 2014 по 2017 год путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям.

В июле 2017 года Центробанк отозвал лицензию у банка "Югра". В сентябре 2018 года банк признан банкротом. Уголовное дело было возбуждено в январе 2019 года, в апреле 2019 года был задержан Хотин. Он находится под домашним арестом. Банк "Югра" ранее занимал 30-е место среди российских банков по размеру активов (данные на июль 2016 года). Банку удалось подняться на эту позицию с 272-го места, которое он занимал в 2014 году.