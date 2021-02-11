Члену ФБК Соболь предъявили новое обвинение

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новое обвинение - по статье о попытке незаконного проникновения в жилище - предъявлено сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Соболь предъявили обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения"), - сказал собеседник агентства. - Ее допросили в качестве обвиняемой". По словам источника ТАСС, "расследование нового дела Соболь завершено, скоро она и ее адвокат начнут знакомиться с его материалами".

Ранее Соболь было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Суд по ходатайству полиции поместил Соболь под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Под домашний арест по этому делу также поместили Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.