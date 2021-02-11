Сообщения о минировании зданий в Минске оказались ложными

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании нескольких зданий в Минске в день проведения Всебелорусского народного собрания не подтвердились, сообщили в четверг в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В четверг в милицию поступили сообщения с информацией о минировании нескольких зданий в Минске.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции устанавливают личность звонившего", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение поступало 10 февраля, тогда речь шла о минировании здания Мингорисполкома, а также Минского городского суда, гостиниц "Минск" и "Президент-отель". 30 января пресс-служба ГУВД сообщала, что на электронную почту Белорусской железной дороги поступило сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, следующего из Минска в Стокгольм самолета, торговых центров "Дана молл" и "Галилео", а 3 февраля было анонимное сообщение о минировании пяти образовательных учреждений в Минске. Ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.