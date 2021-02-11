В Петербурге задержали еще одного участника незаконной акции за нанесение травм силовику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали еще одного мужчину, который принял участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге 31 января и нанес травмы сотруднику правоохранительных органов на Пионерской площади. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти по месту жительства в Петербурге задержали 25-летнего уроженца Тверской области, подозреваемого в применении насилия в отношении правоохранителя", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что полиция установила причастность задержанного к нанесению травм сотруднику правоохранительных органов на несогласованной акции 31 января. "Установлено, что 31 января на Пионерской площади в ходе несогласованного публичного мероприятия указанный гражданин при задержании за правонарушение оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинил телесные повреждения одному из них", - отметили в главке.

СК ранее возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Ранее за нападение на силовиков во время акции на Пионерской площади был задержан еще один фигурант дела. Суд заключил его под стражу. Следователи считали, что мужчина намеренно ударил по голове бойца ОМОН и полагали, что он действовал не один.

Несогласованные акции прошили в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. Правоохранительные органы задержали десятки участников митингов. Протоколы об административных правонарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. человек.