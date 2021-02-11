В Петербурге 73 дома остались без газа из-за повреждения газопровода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Газопровод был поврежден в Колпинском районе Петербурга при проведении несогласованных работ, произошла утечка газа и его возгорание, в результате без газоснабжения остались 73 дома. Об этом сообщила пресс-служба "ПетербургГаз" в своем официальном аккаунте в сети "ВКонтакте".

"При проведении несогласованных с "ПетербургГаз" земляных работ был поврежден подземный газопровод, произошла утечка газа с последующим возгоранием. На месте работают специалисты газовой службы, в целях безопасности подача газа на данном участке газопровода временно приостановлена. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется, под вынужденное отключение попадает 73 частных дома", - говорится в сообщении.

Как только будет ликвидировано возгорание, газовики приступят к ремонту поврежденного буровой установкой участка газопровода. По завершении ремонтных работ будет организовано переподключение потребителей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 11 февраля в 18:43 мск произошел пожар по адресу: Колпинский район, Речной переулок, д. 16, он локализован. Происходило горение по всей площади двухэтажного частного жилого дома размером 10 на 12 м и рядом стоящей дощатой бытовки размером 2 на 3 м. Сведения о пострадавших уточняются.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате происшествия погиб один человек. "Слышали хлопок. На месте пожар. При пожаре один человек погиб", - отметил собеседник агентства.