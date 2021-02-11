В Самаре задержали бизнесмена, купившего газовый баллон для склада, где произошел пожар

ТАСС, 11 февраля. Правоохранители в Самаре задержали индивидуального предпринимателя, который купил газовый баллон для использования на складе по фасовке продуктов, где днем произошел пожар. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека") <…> В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что подозреваемый купил газовый баллон, который использовался в быту сотрудниками, фасовавшими продукты питания в здании по улице Дальневосточной в Кировском районе Самары. В четверг днем баллон сдетонировал, складское помещение обрушилось, из-за чего одна сотрудница 1989 года рождения получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Как сообщал ТАСС, днем в Кировском районе города загорелся склад по фасовке сладостей. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. м с частичным обрушением кровли на площади 100 кв. м. Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили об увеличении площади обрушений до 500 кв. м. Пожар тушили 106 человек и 31 единица техники. В 15:05 мск была объявлена локализация на площади 100 кв. м, в 18:02 мск - ликвидация.