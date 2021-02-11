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Жителя Ленинградской области задержали за истязание восьмилетнего пасынка

Мальчика поместили в детский реабилитационный центр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Приозерского района Ленинградской области за систематическое истязание и избиение своего восьмилетнего пасынка, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Подозреваемый мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проживающий в Приозерском районе мужчина регулярно бил мальчика, и постоянно употреблял алкоголь.

Ребенок помещен в детский реабилитационный центр. Следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении задержанного под стражу. Также они намерены дать оценку службам, которые ответственны за профилактику нарушений против несовершеннолетних.

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