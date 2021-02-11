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В отношении экс-замглавы района Петербурга возбудили еще три дела о взятке

В декабре суд удовлетворил просьбу Алексея Жукова о домашнем аресте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили еще три уголовных дела о получении взяток в отношении бывшего замглавы Колпинского района Санкт-Петербурга Алексея Жукова. Об этом в четверг журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города по итогам заседания по продлению ему меры пресечения.

"В ходе рассмотрения ходатайства следствия стало известно, что в отношении Жукова возбуждено еще три уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Жуков был задержан в августе прошлого года в Петербурге по делу о взятке от предпринимателя в 446 тыс. рублей, после чего суд заключил его под стражу. Вину он тогда не признал и от дачи показаний отказался. В октябре при продлении меры пресечения бывший чиновник просил перевести его под домашний арест, однако суд отказал ему, оставив в СИЗО.

Суд удовлетворил просьбу Жукова о домашнем аресте 11 декабря прошлого года после того, как признал вину в первом преступлении и дал подробные показания.

В четверг суд продлил срок домашнего ареста Жукову до 12 апреля. Его адвокат не возражал против этой меры, однако попросил суд увеличить время на прогулки, но получил отказ от суда.

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