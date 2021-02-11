Полицейского, застрелившего коллегу в метро, признали виновным и достойным снисхождения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей признала виновным, но достойным снисхождения бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который выстрелил в коллег из ОСБ на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Что известно о стрельбе на станции метро "Рязанский проспект"

"Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (2 эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. "б" ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)", - сказали в суде.

Признание виновным, но заслуживающим снисхождения, означает, что обвиняемый не может быть приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

Согласно сообщению пресс-службы суда, Смирнов оправдан по двум эпизодам, связанным с получение взяток у гражданина Узбекистана, на чем его попытались поймать сотрудники ОСБ, и у гражданки Филиппин, которую, по версии обвинения, он взял в другое время. "Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей назначено на 17 февраля в 11 часов", - сказали в Мосгорсуде. В ходе обсуждений последствий вердикта прокурор потребует назначить срок наказания Смирнову.

Прения завершились в Мосгорсуде накануне. Обвинение попросило присяжных вынести обвинительный вердикт, так как, по мнению представителя прокуратуры, вина бывшего полицейского полностью доказана. Защита же просила присяжных вынести оправдательный вердикт.

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