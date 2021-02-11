{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Техасе пять человек погибли в ДТП

Причиной аварии стало обледенение дороги

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Не менее пяти человек погибли в четверг в серьезном ДТП в северо-восточной части штата Техас. Об этом сообщил представитель полицейского управления города Форт-Уэрт Дэниел Сигура.

"У нас есть подтвержденная информация о том, что не менее пяти человек погибли", - отметил он на пресс-конференции. Трансляцию вели на сайте полиции. Сигура констатировал, что власти продолжают уточнять информацию о произошедшем.

Согласно информации местного филиала телеканала NBC, госпитализированы около 35 человек. В общей сложности на одной из центральных магистралей столкнулись примерно 100 автомобилей. Причиной аварии было обледенение дороги.

По данным телеканала, крупные ДТП произошли и в других частях штата. В них погибли суммарно еще не менее трех человек.

Теги
США
Возникший из-за утечки газа в Петербурге пожар ликвидирован
Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем
Читать полностью