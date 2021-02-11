Возникший из-за утечки газа в Петербурге пожар ликвидирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Пожар в Колпинском районе Санкт-Петербурга, возникший из-за утечки и возгорания газа при проведении несогласованных работ, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"11 февраля в 19:33 ликвидация открытого горения пожара по адресу: Колпинский район, Речной переулок, д. 16. Происходило горение по всей площади двухэтажного частного жилого дома размером 10 на 12 метров и рядом стоящей дощатой бытовки размером 2 на 3 метра. Сведения о пострадавших уточняются", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар возник из-за утечки газа при повреждении газопровода вследствие проведения несогласованных работ. Под вынужденное отключение газоснабжения попали 73 частных дома.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в результате происшествия погиб один человек.