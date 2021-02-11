Полицейского, устроившего стрельбу в метро Москвы, оправдали по одному из эпизодов дела

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Алексей Смирнов, которого коллегия присяжных признала виновным в расстреле сотрудников ОСБ на станции метро "Рязанский проспект", оправдан по эпизоду, связанному с угрозой еще одному оперуполномоченному собственной безопасности УВД на метрополитене. Об этом ТАСС сообщил адвокат Смирнова Михаил Корчагин.

"Смирнову вменялось в вину три эпизода по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Это гибель оперуполномоченного Максима Веялко, ранение его коллеги Алексея Лимонова и угроза применения насилия к Руслану Тростянскому. Так вот, по Веялко и Лимонову моего подзащитного признали виновным, а вот по Тростянскому - оправдали. Присяжные сочли, что Смирнов ему не угрожал", - прокомментировал адвокат оглашенный ранее вердикт присяжных.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда ТАСС сообщили, что Смирнов признан виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдан по двум другим статьям и получении взяток (п. "б" ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). При этом присяжные признали Смирнова заслуживающим снисхождения. Это значит, что ему не смогут назначить пожизненный срок лишения свободы.