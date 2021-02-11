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Пандемия COVID-19

Число жертв пожара в бухарестской больнице для пациентов с коронавирусом достигло 20

Причины трагедии все еще неизвестны

БУХАРЕСТ, 11 февраля. /ТАСС/. Число погибших после пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в румынской столице, где лечатся пациенты с коронавирусом, достигло 20. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения.

Пожар начался 29 января на первом этаже одного из корпусов института. 53 пациента были перевезены в другие городские больницы, всего в корпусе находились 102 человека. Смешанная комиссия расследует обстоятельства трагедии, причины которой пока неизвестны. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша - одна из крупнейших румынских больниц, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, посетивший институт после трагедии, потребовал реформирования всей системы здравоохранения страны, заявив, что в румынских больницах есть структурные проблемы.

Как сообщила в четверг группа стратегических коммуникаций, созданная в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 2 644 человек, умерли 65 инфицированных. Всего в Румынии с начала пандемии заразились 755 126 человек, 701 283 инфицированных вылечились, 19 200 умерли. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован 26 февраля 2020 года.

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РумынияПандемия COVID-19
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