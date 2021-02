Меган Маркл выиграла иск против таблоида, опубликовавшего ее частное письмо отцу

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл выиграла иск против британского таблоида The Mail on Sunday, опубликовавшего текст ее письма отцу. В опубликованном в четверг решении судья Марк Уорби признал действия издания вторжением в частную жизнь герцогини Сассекской, а также нарушением ее авторских прав.

Представители Маркл настаивали на том, чтобы судья вынес решение в упрощенном порядке без полноценного судебного разбирательства, в ходе которого герцогине пришлось бы отвечать на вопросы адвокатов, представляющих The Mail on Sunday и ее компанию-издателя Associated Newspapers Ltd. Судья Уорби постановил, что в данном случае это действительно возможно, признав, что у издания не было бы никаких шансов выиграть дело. При этом он также заявил, что судебное разбирательство все же понадобится для окончательного решения вопроса об авторских правах на письмо, так как это требует рассмотрения аргументов ответчика о том, что соавтором текста был бывший ассистент Маркл Джейсон Кнауф.

Очередное слушание в Высоком суде Лондона для определения дальнейшего порядка действий сторон должно состояться в марте. Тогда же может решиться вопрос о сумме финансовой компенсации, которую получит Маркл. В этом году герцогине пришлось покрыть судебные издержки на общую на сумму в £245 тыс. фунтов ($338 тыс. по текущему курсу) после того, как суд не принял к рассмотрению один из пунктов ее искового заявления. К настоящему моменту издержки обеих сторон, по оценкам британских СМИ, превысили £3 млн фунтов ($4,1 млн).

"Миру нужны надежные, высококачественные, проверяющие факты источники информации. The Mail on Sunday и ее издания-партнеры представляют собой нечто совершенно противоположное, - заявила Маркл, приветствовавшая решение судьи. - Все мы оказываемся в проигрыше, когда лживая информация начинает продаваться лучше правдивой, когда хорошие продажи обеспечивает не порядочность, а эксплуатация тех, кто находится в уязвимом положении, и когда компании строят свой бизнес на боли других людей".

Публикация выдержек из письма Маркл в феврале 2019 года стала очередным витком скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, состоявшейся 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь прервала с ним все отношения. Он же передал The Mail on Sunday текст письма, в котором герцогиня обвинила его во лжи и попытках заработать на псевдосенсационных интервью о дочери.

Из Лондона в Санта-Барбару

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем заявлении в Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также перестала получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. Сейчас пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи.

Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяет о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.