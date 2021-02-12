Руководителя центра по работе казначейства на Камчатке арестовали за взятку

ТАСС, 12 февраля. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после получения взятки руководителем центра по обеспечению деятельности казначейства в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщило СУ СК РФ по Камчатке.

"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом и покушение на получение взятки в крупном размере") в отношении 56-летнего руководителя филиала ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" в г. Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре прошлого года он получил взятки от бизнесменов за общее покровительство в рамках заключенных госконтрактов на работы и услуги для нужд учреждения, а также за подписание актов выполненных работ, в том числе и содержащих данные о завышенных объемах выполненных работ в общей сумме свыше 800 тыс. рублей.

По месту жительства задержанного провели обыски. Изъята документация, печати, штампы и другое. Мужчину заключили под стражу, а на его имущество наложен арест.