Экс-начальника военного госпиталя в Приамурье приговорили к 6,5 года за крупную взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник военного госпиталя в Амурской области Игорь Цой осужден за многомиллионную взятку. В течение 4,5 года за общее покровительство и попустительство по службе он получил почти 19 млн рублей, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что Цой, возглавляя [ФГКУ "411 военный госпиталь" Министерства обороны РФ], за общее покровительство и попустительство по службе как через посредника, так и лично ежемесячно получал от начальника филиала № 1 военного госпиталя взятку в виде денег. Подобным образом с февраля 2015 года по июль 2019 года он получил в общей сложности 18,9 млн рублей. Решением Белогорского гарнизонного военного суда Цою назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимому запрещено в течение 10 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления. Суд также конфисковал в пользу государства 10,5 млн рублей.