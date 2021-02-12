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Жителя Хабаровского края оштрафовали на 1 млн рублей за незаконный вылов рыбы

Обвиняемый на реке Уланхан с помощью сетей выловил 70 особей лосося

ТАСС, 12 февраля. Охотский районный суд в Хабаровском крае приговорил местного жителя к лишению свободы условно, а также оштрафовал на 1 млн рублей за незаконный вылов лососевых видов рыб без разрешительных документов. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Приговором Охотского районного суда 30-летний местный житель признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста, причинившая особо крупный ущерб")", - говорится в сообщении.

Суд установил, что обвиняемый летом прошлого года во время нереста лосося на реке Уланхан с помощью сетей выловил 70 особей. Рыбак не имел разрешения на ловлю. Ущерб оценен на сумму в 1 млн рублей.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно на срок два года и три месяца с испытательным сроком два года и взыскал с него причиненный государству ущерб", - уточняется в сообщении.

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