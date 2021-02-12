Дело о нападении бродячих собак в Красноярске впервые дошло до суда

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Экс-руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк предстанет перед судом по обвинению в халатности из-за нападения бродячих собак на людей. Это первое дело в России по нападению бродячих собак, которое дошло до суда, сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярске перед судом по обвинению в халатности предстанет бывший руководитель муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства". <…> Это первое уголовное дело в России, которое дошло до суда по нападению и причинению смерти гражданам собаками", - сообщили в Следственном комитете.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении экс-руководителя управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц").

По данным краевой прокуратуры, чиновник с октября 2019 по февраль 2020 года халатно исполнял свои обязанности по организации отлова бродячих собак. Тогда в двух районах Красноярска от нападений бродячих собак погибло четыре человека, еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы средней тяжести.

В феврале 2020 года в отдельных микрорайонах Красноярска вводился режим ЧС из-за обострившейся ситуации с количеством бродячих собак.