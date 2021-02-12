Главе компании "Азимут" грозит до 10 лет тюрьмы за хищение средств из сахалинского бюджета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя сахалинской компании "Азимут" Сергея Попова, обвиняемого в хищении более 1,5 млн рублей, выделенных на развитие АО "Совхоз "Южно-Сахалинский". Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Преступление предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере"). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, Попов при исполнении контракта на строительство кормовых столов и навесов для укрытия животных использовал непредусмотренные проектной документацией материалы, но худшего качества и меньшей стоимости. При этом в актах выполненных работ он записывал недостоверные сведения и искусственно увеличивал стоимость. В результате обвиняемым было похищено более 1,5 млн рублей, выделенных из бюджета области в качестве инвестиции в развитие АО "Совхоз "Южно-Сахалинский".

На имущество обвиняемого стоимостью более 1,5 млн рублей наложен арест. После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд, рассказали в пресс-службе.