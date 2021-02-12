Таможня в Забайкалье выявила контрабанду леса в Китай на 39,1 млн рублей

ЧИТА, 12 февраля. /ТАСС/. Читинская таможня возбудила три уголовных дела о контрабанде леса в Китай на общую сумму 39,1 млн рублей в отношении руководителя торговой компании, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Более 7,7 тыс. кубометров сосны обыкновенной и лиственницы сибирской было вывезено в Китай по подложным документам. Вывоз лесоматериалов осуществлялся в Забайкальском крае с 2016 по 2018 годы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, фирма представляла в таможню фиктивные договоры купли-продажи. Дела возбуждены по ч.1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере"), которая предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.