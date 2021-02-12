В США двух полицейских не будут судить за жестокое обращение с пожилым демонстрантом

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Жюри присяжных в штате Нью-Йорк посчитало, что у властей недостаточно оснований для начала судебного разбирательства по делу двух полицейских, сбивших с ног пожилого демонстранта, который из-за этого получил тяжелую травму. Об этом заявил в четверг окружной прокурор Джон Флинн на пресс-конференции, транслировавшейся на его официальном сайте.

Два полицейских Аарон Торгласки и Роберт Маккейб в июне 2020 года в городе Буффало (штат Нью-Йорк) сильно толкнули участвовавшего в акции протеста Мартина Гуджино, которому в то время было 75 лет. Он упал навзничь и получил черепно-мозговую травму. Произошедшее привлекло большое внимание СМИ в США и других странах. Инцидент прокомментировал Дональд Трамп, являвшийся в то время президентом.

Полицейские были отстранены от службы. Их обвинили в причинении телесных повреждений Гуджино. По словам Флинна, "дело было представлено большому жюри присяжных". Его члены по итогам рассмотрения "проголосовали за то, чтобы отказать в утверждении обвинительного заключения". Как пояснил прокурор, это означает, что судебного разбирательства не будет.

Флинн не уточнил, по каким причинам присяжные приняли такое решение. Информация о том, кто входил в жюри, не разглашается. Флинн отметил, что задержка с передачей дела на рассмотрение присяжных была вызвана пандемией коронавируса.

Руководство местного полицейского управления заявляло о планах провести собственное разбирательство в связи с произошедшим. Трамп в июне 2020 года, комментируя инцидент, предположил, что он мог стать результатом провокации движения "Антифа", которое республиканец требовал признать в США террористической организацией.

Массовые протесты и беспорядки имели место во многих американских штатах после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года жесткий удушающий прием. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.