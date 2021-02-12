{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете

В результате ЧП пострадал один человек
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в супермаркете "Магнит" во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета. 

В Минздраве республики также сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что под завалами мог оказаться один человек.

"По предварительным данным, на момент взрыва в здании находились несколько человек. Под завалами может оставаться один человек", - сказал источник.

По данным источника, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Подчиненного главы района Екатеринбурга отправили под домашний арест после обысков
Начальник отдела по благоустройству и транспорту Кировского района Екатеринбурга Илья Лобода будет под домашним арестом до 9 апреля
Читать полностью