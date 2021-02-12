Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в супермаркете "Магнит" во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главы и правительства региона сообщили журналистам, что в результате ЧП, предположительно, пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета.

В Минздраве республики также сообщили, что в здании под завалами могут находиться люди.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что под завалами мог оказаться один человек.

"По предварительным данным, на момент взрыва в здании находились несколько человек. Под завалами может оставаться один человек", - сказал источник.

По данным источника, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси.