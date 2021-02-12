В Москве на Братеевской улице столкнулись пять автомобилей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Авария с участием пяти автомобилей произошла на Братеевской улице в Москве. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Братеевской улице в районе дома 29А столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие. Будьте внимательны и аккуратны за рулем - на улице очень скользко и снежно", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в аварии пострадали два человека.

"На пересечении Братеевской и Ключевой улиц произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В результате пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, предварительно, причиной столкновения могла стать скользкая дорога. В ДТП попали пять легковых автомобилей, в том числе одно такси.

Накануне столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности на дорогах города в связи со снегопадом, метелью и гололедицей, которые продлятся до воскресенья.

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