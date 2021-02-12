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Причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе мог стать газ

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек
© Снимок с видео. Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв газа, по предварительным данным, стал причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе, сообщил журналистам руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев. 

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"По предварительной информации, это газ (стал причиной взрыва), но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет", - сказал он.

Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что в трех соседних с супермаркетом жилых домах частично выбиты стекла. "Здание разрушено полностью. Также частично нарушено остекление в трех близлежащих многоквартирных жилых домах", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что общая площадь разрушенного магазина составляла 1,14 тыс. кв. м, оно было газифицировано.

Утром в пятницу на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит". Магазин в это время был закрыт. Здание полностью разрушено. Как сообщали в МВД региона, оно сложилось "как карточный домик". В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии рассказали, что предварительно, пострадал один человек - охранник.

В новость внесены изменения (09:21 мск) - добавлены подробности.

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