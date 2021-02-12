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В Дагестане возбудили пять дел в отношении отстраненного главы Кизлярского района

По данным источника ТАСС, Александр Погорелов за взятки выдал пятерым жителям региона пять земельных участков общей площадью 3 тыс. кв. м

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Пять уголовных дел о получении взятки возбудили в отношении отстраненного главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"В отношении Погорелова возбуждены пять уголовных дел по части 4 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, в бытность главой села Южное Кизлярского района Погорелов за денежные вознаграждения выдал пятерым жителям пять земельных участков общей площадью 3 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, сумма взяток за участки варьировалась от 30 до 60 тыс. рублей.

Подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС не располагает.

В 2020 году райсуд Махачкалы удовлетворил ходатайство следственных органов о временном отстранении от должности Погорелова, являющегося фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Нанесенный ущерб следствие оценило в 2,2 млн рублей.

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