Взрыв в супермаркете во Владикавказе. Главное

Взрыв произошел в пятницу примерно в 07:24 мск во Владикавказе в здании на улице Гагкаева, в котором находился супермаркет "Магнит".
- Здание полностью разрушено. Как сообщали в МВД по Северной Осетии, оно сложилось "как карточный домик".
- По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, сообщил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев.
- Здание было трехэтажным и газифицированным. Там стояла автономная котельная.
- Помимо супермаркета, по уточненной информации, в здании также были офисы и магазины одежды.
- Ведется разбор завалов. По данным ГУ МЧС по региону, на месте ЧП работают 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи.
- Из-под завалов достали живым охранника. По его словам, он себя чувствует хорошо, его осмотрели врачи.
- Супермаркет был закрыт во время взрыва. По предварительным данным, кроме охранника в здании не было людей.
- Пострадавших среди прохожих и жильцов жилых домов вблизи супермаркета нет.
- При этом из-за взрыва частично выбило стекла в трех соседних жилых домах.
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СК начал доследственную проверку.