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Взрыв в супермаркете во Владикавказе. Главное

© Снимок с видео. Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии/ТАСС

Взрыв произошел в пятницу примерно в 07:24 мск во Владикавказе в здании на улице Гагкаева, в котором находился супермаркет "Магнит". 

  • Здание полностью разрушено. Как сообщали в МВД по Северной Осетии, оно сложилось "как карточный домик"
  • По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, сообщил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев.
  • Здание было трехэтажным и газифицированным. Там стояла автономная котельная
  • Помимо супермаркета, по уточненной информации, в здании также были офисы и магазины одежды
  • Ведется разбор завалов. По данным ГУ МЧС по региону, на месте ЧП работают 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи. 
  • Из-под завалов достали живым охранника. По его словам, он себя чувствует хорошо, его осмотрели врачи. 
  • Супермаркет был закрыт во время взрыва. По предварительным данным, кроме охранника в здании не было людей. 
  • Пострадавших среди прохожих и жильцов жилых домов вблизи супермаркета нет
  • При этом из-за взрыва частично выбило стекла в трех соседних жилых домах. 

  • СК начал доследственную проверку.

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