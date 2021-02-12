Здание супермаркета во Владикавказе, где произошел взрыв, было газифицировано

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Трехэтажное здание во Владикавказе, где произошел взрыв, было газифицировано, с автономной котельной, сообщил ТАСС вице-премьер правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

"Это здание было полностью газифицировано, автономная котельная стояла. Эксперты говорят, что по характеру взрыва, скорее всего, это газ. Это трехэтажное здание, комбинированное. Там "Магнит", на втором этаже вещи продавали, на третьем этаже [находились] офисы", - сказал он.

Утром в пятницу на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит", расположенном в спальном районе города. Здание полностью разрушено, как сообщали в МВД, оно сложилось "как карточный домик". По последним данным властей региона, на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, стекла частично выбиты в трех соседних жилых домах, расположенных рядом с супермаркетом. Он также отметил, что общая площадь разрушенного магазина составляла 1,14 тыс. кв. м.