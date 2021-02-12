Четыре ДТП произошло на трассе между Орском и Новотроицком после снегопада

ОРЕНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Трактор и семь легковых автомобилей оказались повреждены в результате четырех ДТП, произошедших утром в пятницу на дороге между Орском и Новотроицком в Оренбургской области, где прошел сильный снегопад. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 допустил столкновение с трактором. После водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. Дальше произошло столкновение между автомобилями Toyota и Kia, Lada Kalina и Opel. В результате четырех разных ДТП люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения", - сказано в сообщении.

По данным администрации Орска, за ночь в городе выпало 8 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. К 4-5 часам утра видимость на дорогах составляла менее 50 м, движение на некоторых участках было затруднено, в том числе из-за непрерывной колонны снегоуборочной техники, уточняется на сайте мэрии.