В Ставропольском крае задержали двух членов банды Басаева

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК и Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Следственными органами получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева", - сообщили в СК.

Как отметили в ФСБ, во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии Терекбаев и Авезов задержаны. "Они доставлены к следователям для предъявления обвинения по ст. 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих") УК РФ", - сообщили в ФСБ.

Следствие установило, что в середине июля 1999 года Терекбаев и Авезов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. "С 7 по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации", - сообщили в СК. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды на территории Ботлихского района, погибли 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

Ранее по данному уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорены более 80 участников незаконного бандформирования. "Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", - сообщили в ФСБ.