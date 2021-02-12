Младенец получил ожоги углем от кальяна в московском кафе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Басманная прокуратура Москвы начала проверку по факту получения грудным младенцем ожогов от угля для кальяна в московском кафе. Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры столицы, по предварительной информации, в ночное время 11 февраля 11-месячный мальчик вместе с 26-летней мамой находился в кафе на улице Солянке, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна.

Ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказана помощь.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка", - сообщили в прокуратуре столицы.