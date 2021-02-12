В розыск объявили еще трех фигурантов дела о нападении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет объявил в международный розыск еще трех уроженцев Ингушетии, которых следствие считает причастными к нападению и убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствием установлены и объявлены в международный розыск еще три фигуранта, которым также заочно предъявлены обвинения", - сказал собеседник агентства.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Дудурханова Аслана Иссаевича, которому заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт, повлекший причинение смерти человеку), статье 205.4 ("Организация террористического сообщества или участие в нем"), части 3 статьи 222 ("Незаконное хранение оружия организованной группой"). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", - сообщили в свою очередь ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, не уточнив иных данных обвиняемого.

В январе 2019 года машину Эльджаркиева обстреляли из автоматов, но он не пострадал. Вечером 2 ноября 2019 года на улице Академика Анохина в Москве Эльджаркиева и его брата застрелили. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся.

18 ноября 2019 года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейшу Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство Эльджаркиева были арестованы более 11 человек. Кроме этого, на причастность к содеянному следователи проверяли еще 30 человек. Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное ношение оружия"). Некоторым из них были также предъявлены обвинения в преступлениях террористического характера, вину никто не признает.

В декабре прошлого года Басманный районный суд заочно арестовал выходцев из Ингушетии Ибрагима Аушева, Адама Белхороева и Ису Белхороева, также в связи с их возможной причастностью к покушению на убийство и убийству Эльджаркиева.