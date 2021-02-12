В Москве были "заминированы" все школы, детсады и станции метро

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Все станции метро, детские сады и школы Москвы получили накануне анонимные сообщения о "минировании". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проверено более 3,3 тыс. образовательных учреждений.

"Накануне все школы, детские сады и станции метро получили сообщения с угрозами взрыва. Все объекты были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщения с угрозами получили более 3,3 тыс. образовательных учреждений, все сообщения пришли по электронной почте. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке данных сообщений.