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В Москве были "заминированы" все школы, детсады и станции метро

Специалисты проверили более 3,3 тыс. образовательных учреждений

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Все станции метро, детские сады и школы Москвы получили накануне анонимные сообщения о "минировании". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проверено более 3,3 тыс. образовательных учреждений.

"Накануне все школы, детские сады и станции метро получили сообщения с угрозами взрыва. Все объекты были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщения с угрозами получили более 3,3 тыс. образовательных учреждений, все сообщения пришли по электронной почте. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке данных сообщений.

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