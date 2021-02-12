Дело Раменского экс-прокурора Томбулова о многомиллионных взятках направили в суд

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего Раменского городского прокурора Константина Томбулова о получении многомиллионных взяток, мошенничестве и вымогательстве, а также в отношении 11 членов организованной преступной группы направлено в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Константина Томбулова и 11 лиц. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.

В СК отметили, что в рамках расследования к уголовной ответственности также привлечены еще 22 человека, которые в разные периоды времени действовали в составе организованных преступных групп под руководством Томбулова. "В их состав входили сотрудники МВД РФ, Раменской городской прокуратуры, а также лица с криминальным прошлым. Из 22 фигурантов в отношении 12 уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, 5 лиц находятся в розыске, двое из них объявлены в международный розыск", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в целях обеспечения исполнения последующего приговора в ходе расследования следователями СК России на имущество (в том числе предметы роскоши) Томбулова и аффилированных с ним лиц наложен арест на сумму более 400 млн рублей.

Противоправная деятельность Томбулова, по версии следствия, началась с 2009 года, когда он занимал должность Раменского городского прокурора. В последующем, с мая 2017 по ноябрь 2018 года, Томбулов работал в должности замруководителя Люберецкого отдела СК России по Московской области, с которой был уволен. Томбулов вину не признал.

Взятки и мошенничество

По версии следствия, Томбулов с Анатолием Черных, Василием Симкиным и другими членами ОПГ изготовил подложные свидетельства на право собственности образца 1992-1993 годов. Затем на их основании незаконно приобрел четыре земельных участка в дачном поселке Кратово Раменского района стоимостью не менее 15 млн рублей.

Также Томбулов, Черных, Симкин и Иван Кузяев обвиняются в получении от главы сельского поселения Вялковское Раменского района и его знакомого с 2009 по 2014 годы взятки в виде 12 земельных участков стоимостью не менее 63 млн рублей в деревнях Власово и Копнино. Взятка была за непринятие мер прокурорского реагирования по привлечению их к уголовной ответственности за хищение имущества.

С декабря 2016 года по июль 2018 года участники созданной Томбуловым организованной группы Олег Рябов, Геннадий Ольшевский, Юрий Баталов, Алексей Рябов и привлеченные ими Денис Ермолаев, Роман Бусарев, Вячеслав Груздев, Сергей Матковский, Андрей Кокарев вымогали у Анатолия Черных и его супруги Натальи Рожковой принадлежащую последней 1/2 доли нежилого помещения в Дзержинском, в котором располагалось ООО "Меджик-фитнесс" стоимостью не менее 27 млн рублей.

Не позднее 22 сентября 2017 года Томбулов, уже работая в люберецком СК, а также Василий Симкин, Владимир Еремин, Артем Максимов и следователь его отдела Иван Власенко похитили вверенное последнему, как лицу, проводившему проверку сообщения о преступлении, имущество ООО "Грандсклад" в виде 186 758 пар обуви стоимостью более 56 млн 600 тыс. рублей.

Кроме того, Власенко с января 2018 года по апрель 2019 года незаконно хранил у себя дома 21 патрон, а также самодельным способом внес изменения в конструкции карабинов "Сайга" и "Вепрь-КМ" в результате чего они приобрели возможность автоматической стрельбы.