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Послы Эстонии и Латвии прибыли в суд в Москве на дело Навального о клевете

Заседание проходит в Бабушкинском суде
Здание Бабушкинского районного суда Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание Бабушкинского районного суда
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Послы Латвии и Эстонии прибыли в пятницу в Бабушкинский суд Москвы, где в настоящее время в мировом суде слушается дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, по которому проходит Алексей Навальный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В здание суда прибыли послы Латвии и Эстонии. Они желают присутствовать на процессе над Навальным", - сказали в суде.

Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает.

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ЭстонияЛатвияРоссия
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