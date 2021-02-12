Нарышкин заявил, что спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна достаточно надежно защищена от этого зла, заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из РФ или граничащих с ней стран.

"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - заявил глава СВР.

Накануне источники в правоохранительных органах, сообщили, что террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", "Аджнад аль-Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" группировок ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.

"Хайят Тахрир аш-Шам" представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками "Джебхат ан-Нусры". Создана 28 января 2017 года. Группировка насчитывает до 20 тыс. боевиков, контролирующих большую часть сирийской провинции Идлиб.

Взаимодействие с ЦРУ

Нарышкин заявил, что кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс - человек с достойной биографией, Служба внешней разведки России будет по возможности взаимодействовать с его ведомством.

Президент США Джо Байден выдвинул Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ в начале февраля. Теперь кандидатуру должен рассмотреть Сенат. "Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]", - рассказал он.

"Будем по возможности взаимодействовать с Центральным разведывательным управлением. Взаимодействие у нас практически не прерывалось. Обмениваемся различной информацией по теме борьбы с международным терроризмом", - добавил глава СВР.