СК возбудил дело из-за свалки отходов стройфирмы в Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту организации строительной компанией свалки отходов в подмосковной Старой Купавне. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следствием установлено, что коммерческая организация, осуществляющая работы по строительству дороги, хранила на земельных участках в Старой Купавне отходы с нарушением установленных правил. Согласно заключению экспертов, степень вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в результате складирования отходов, относится к 4 классу опасности", - сообщила Врадий.

Следственным отделом по Ногинску возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Следователи запланировали допрос сотрудников организации и других лиц. Следствие истребует и изучит документацию, подтверждающую разрешение на переработку, хранение и утилизацию отходов. Устанавливается круг причастных к преступлению. По ч. 2 данной статьи максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы.