В Москве за три дня из банковских ячеек похищено около 250 млн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники похитили за три дня из банковских ячеек в Москве порядка 250 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию в течение последних трех дней поступают сообщения о хищении денег и ювелирных изделий из банковских ячеек. Всего за это время сумма материального ущерба людям, положившим на хранения в сейф свои сбережения, составляет порядка 250 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, похищения происходили преимущественно из помещения банка, расположенного на улице Климашкина, дом 21, в центре Москвы. Также порядка 56 млн рублей было похищено из банковских ячеек финансовой организации, расположенной на улице Пришвина, дом 8, корпус 2, на северо-востоке столицы. Жертвами стали как некоторые сотрудники банков, хранившие в сейфе деньги в валюте и рублях, а также ювелирные изделия, так и вкладчики. Ни в одном из случаев целостность банковских ячеек нарушена не была.

"В данный момент по ряду фактов возбуждены уголовные дела. В некоторых случаях начата доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение", - добавил источник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС также подтвердили информацию о хищении денег и украшений из банковских ячеек в центре Москвы, не уточнив при этом точную сумму ущерба.