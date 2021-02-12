Школьник госпитализирован после избиения неизвестным в подмосковном ТЦ "Колибри"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина избил ученика 11 класса в торговом центре "Колибри" в подмосковных Люберцах, подросток госпитализирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что неизвестный мужчина вечером в среду избил его сына - ученика 11 класса одной из столичных школ в торговом центре "Колибри". Личное имущество злоумышленник не похитил", - сказал собеседник агентства.

Подросток госпитализирован в нейрохирургическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы Москвы. Согласно диагнозу, у него переломы, в том числе носа, ушибы, а также рана на лбу. "Полиция по данному факту проводит доследственную проверку", - добавил источник.