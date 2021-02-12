СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в бытовке под Тверью

ТАСС ,12 февраля. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили в Тверской области после гибели четырех мужчин при пожаре, который произошел в деревянной бытовке в ночь на 11 февраля в Пеновском районе. Они приехали из Чувашской Республики для строительства дома, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), по факту гибели при пожаре четырех мужчин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 10 февраля мужчины прибыли из Чувашской Республики в деревню Олений Рог - 2 для строительства дома на земельном участке и для проживания разместились в расположенной там бытовке.

Как сообщалось, ночью 11 февраля в следственный отдел регионального СК поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в хозяйственной постройке тел четырех человек. По факту их гибели было организовано проведение доследственной проверки.