В Иваново застрелили мужчину во дворе дома

ТАСС ,12 февраля. Следователи в городе Иваново возбудили уголовное дело в связи с убийством 41-летнего мужчины, у которого зафиксированы четыре огнестрельных ранения груди и живота. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ивановской области.

"Фрунзенским межследственным отделом г. Иваново следственного управления СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ходе следствия установлено, что во дворе дома №2 на ул. Танкиста Александрова было обнаружено тело 41-летнего мужчины с четырьмя огнестрельными ранами в области груди и живота", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, мужчина был найден около 21:00 мск 11 февраля. "По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметили в региональном управлении СК.