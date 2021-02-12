Защита Навального обжаловала решение о назначении ему реального срока по делу "Ив Роше"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты Алексея Навального обжаловала решение Симоновского районного суда Москвы о замене ему условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районного суда.

"Подана жалоба на решение Симоновского суда о замене срока Навальному А. А. Дата ее рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.