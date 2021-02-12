В Ленобласти арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО жителя Ленинградской области, которого задержали после того, как в лесу под Санкт-Петербургом обнаружили два пакета с останками человеческого тела. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

В среду источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в полицию в Ленинградской области обратились с заявлением о пропаже местной жительницы, ориентировку на ее поиск также разместили волонтеры в соцсетях. Позже к волонтерам обратилась женщина, которая сообщила, что ее родственник приглашал к себе домой женщину, похожую на пропавшую, а затем она видела, как он отмывал темные пятна с пола.

Полицейские выяснили, что мужчина пригласил женщину к себе домой, а затем между ними возник конфликт, он убил знакомую, а затем расчленил тело и вывез в лес. Злоумышленника задержали, он сам показал правоохранителям, где спрятал останки тела.

СК возбудил уголовное дело об убийстве и задержал подозреваемого.