На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв и пожар произошли на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Советском районе Красноярска. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре края.

"В 15:53 (11:53 мск) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу: ул. Пограничников, дом 44, строение 3", - сообщил представитель ведомства, добавив, что на место выехало руководство прокуратуры района.

По информации регионального главка МЧС, пострадал один человек, его доставили в краевую больницу. Произошло частичное обрушение здания. На месте тушения работают 25 человек и 10 единиц техники. Ранг пожара № 2 из пяти возможных.

"Площадь пожара приблизительно 800 кв. м", - уточнили также в ведомстве.

В Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщили ТАСС, что на месте работают специалисты ведомства и передвижная эколаборатория, контролирующая состояние воздуха.