СК возбудил второе дело в отношении учителя из Петербурга за развращение школьниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении учителя из Санкт-Петербурга, которого подозревают в развратных действиях в отношении школьницы. Как журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу, учитель задержан.

"В отношении него [учителя] возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия")", - говорится в сообщении.

В четверг в СК сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении педагога по аналогичной статье после того, как было установлено, что он приставал к ученице школы. В настоящее время установлено, что мужчина также совершал развратные действия в отношении еще одной школьницы во время дополнительных занятий. Дела объединили в одно производство.

В СК также отметили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Первое уголовное дело было возбуждено после проверки опубликованного в социальных сетях видеоролика, на котором, по утверждению пользователей соцсетей, учитель ОБЖ приставал к школьнице.