Двое детей погибли при пожаре в Башкирии

УФА, 12 февраля. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Мелеузовском районе Башкирии. Еще один ребенок пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 11:46 (09:46 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Ленина в н. п. Зирган Мелеузовского района республики. В результате пожара погибли двое детей (мальчики 2015 и 2016 года рождения). Еще один мальчик 2012 года рождения направлен на осмотр в ГБУЗ РБ ГБ г. Салавата, предварительный диагноз - отравление угарным газом", - сказано в сообщении.

Пожар произошел в доме, площадь возгорания составила 70 кв. м. Работают испытательная пожарная лаборатория и психологи МЧС России, также на место выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.