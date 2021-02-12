В Новой Москве женщина попыталась убить трех детей, оставив их раздетыми в лесу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Женщина попыталась убить трех своих детей, оставив их раздетыми в лесополосе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице", - сказала Иванова.

Это увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. "Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья", - сообщила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии).