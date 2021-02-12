СК возбудил дело после взрыва с отключением газа в Петербурге и гибели мужчины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва в Колпинском районе Санкт-Петербурга, в результате чего было прервано газоснабжение более 70 домов, возник пожар и погиб мужчина. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следственным отделом по Колпинскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, надзорное ведомство также начало проверку в связи с инцидентом. Сотрудники прокуратуры намерены проверить соблюдение законов при производстве земляных работ.

Инцидент произошел в четверг в Колпинском районе города. В компании "Петербурггаз" сообщали, что без газа из-за ЧП остались 73 жилых дома. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что очевидцы, сообщившие о происшествии, слышали хлопок, а на месте пожара было обнаружено тело мужчины.

Как уточнили в СК, на месте ЧП пока неустановленные лица проводили работы по бурению с помощью специального оборудования. Работы они не согласовали, не учли расположение подземных коммуникаций, в результате чего был задет газопровод.

По информации ведомства, произошла утечка газа, из-за чего возник пожар, в котором на месте происшествия от полученных повреждений умер мужчина 1984 года рождения. Сейчас СК выясняет все обстоятельства происшествия.