В Краснодаре из-за аварии без тепла остались более 16 тыс. человек

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Авария на теплосетях произошла в пятницу в центре Краснодара. В зону отключения попали 238 многоквартирных домов и 27 социальных объектов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов. По информации пресс-службы городской администрации, без тепла остались 16 тыс. человек.

"Сегодня на теплосетях произошла крупная авария. В зоне отключения - 238 многоквартирных домов, где живут тысячи людей, и находятся 27 социальных объектов. Чтобы устранить прорыв, от тепла и горячей воды отключат часть старого центра - в границах Суворова, Постовой, Горького и Кубанской Набережной", - написал Первышов.

Он уточнил, что поставил аварийным службам "жесткий срок" - шесть часов на устранение, пока стоит теплая погода.

"Краснодартеплосеть" уже работает на месте прорыва. Задействовано 30 человек и 11 единиц техники. Тепло в дома горожан должно вернуться уже вечером. Контролировать работы поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК. Они же будут оказывать необходимое содействие", - отметил глава города.

В пресс-службе городской администрации также добавили, что в домах, отключенных от теплоснабжения, проживают более 16 тыс. жителей.

По информации синоптиков, сейчас в Краснодаре теплая погода, около 17 градусов тепла, однако к вечеру погода испортится, ожидается похолодание до минус одного градуса тепла, а также снегопад.